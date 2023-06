Revisão em alta da recomendação lança banco polaco do BCP para máximos de 14 meses

Partilhar artigo



A banca polaca avança com o Bank Millennium na frente do pelotão, após o MBank ter revisto em alta as recomendações de várias instituições financeiras do país, incluindo do banco detido em 50,1% pelo BCP.



As ações do Bank Millennium chegaram a escalar mais de 9% durante a sessão, estando entretanto a subir 8,53% para 5,66 zlótis, renovando máximos de abril do ano passado. Desde o ...