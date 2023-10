Lisboa fecha no verde e BCP toca máximos de 2018

A bolsa portuguesa terminou a última sessão da semana em alta, contrariando as quedas verificadas nas principais praças europeias. O PSI avançou 0,46%, até aos 6.213,08 pontos, com sete cotadas no verde, sete no vermelho e duas - Altri e CTT - a fecharem inalteradas.A Mota-Engil liderou as subidas do dia ao ganhar 1,51%, para os 3,025 euros, mas a estrela do dia foi o BCP. O banco liderado por Miguel Maya avançou 1,13%, para 0,2857 euros, máximo de fecho desde julho de 2019. Durante a sessão, as ações do único banco cotado em Portugal tocaram os 0,2895 euros, um valor que não era atingido desde maio de 2018. A impulsionar o BCP estiveram os lucros acima do esperado alcançados pelo Millennium Bank, banco polaco controlado pela instituição financeira portuguesa.A dar força ao PSI estiveram ainda outros pesos pesados: a Galp ganhou 1,12%, para 14,48 euros, num dia em que os preços do petróleo voltaram a subir após sucessivas quedas, enquanto a EDP Renováveis valorizou 0,71%, até aos 14,85 euros, e a casa-mãe EDP subiu 0,42%, fechando a valer 3,852 euros.Também a Jerónimo Martins valorizou 0,36%, para os 22,16 euros, um dia depois de ter disparado mais de 10% à boleia dos resultados e do anúncio da expansão para a Eslováquia. A dona do Pingo Doce viveu ontem o melhor dia em bolsa desde 2008.Pela negativa, a Semapa caiu 1,47%, para os 13,44 euros, enquanto a Sonae cedeu 0,7%, para os 0,922 euros.