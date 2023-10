Dados económicos, "earnings season" e conflito no Médio Oriente cercam Wall Street

Wall Street terminou a semana em terreno negativo, tendo o Standard & Poor's 500 (S&P 500) invertido a tendência do arranque da sessão.



O industrial Dow Jones caiu 1,12% para 32.417,59 pontos, enquanto o S&P 500 subtraiu 0,48% para 4.117,4 pontos. Desde o pico de julho, o "benchmark" mundial já perdeu cerca de 10% do seu valor, estando próximo do designado território de correção.



Já o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 0,38% para 12.643,01 pontos, sobretudo à boleia dos bons resultados da Amazon.





O sentimento foi pressionado no decorrer da sessão pelos mais recentes desenvolvimentos do conflito do Médio Oriente. As forças áreas e terrestres de Israel estão a aumentar as operações em Gaza, confirmou o porta-voz das forças armadas, esta sexta-feira. Esta confirmação aconteceu depois de terem sido registados bombardeamentos constantes na Faixa de Gaza, que ficou sem internet e ligações telefónicas.





O sentimento foi ainda influenciado pelos mais recentes dados macroeconómicos, tendo o do índice de preços de despesas com consumo nos EUA alcançado máximos de quatro meses em setembro abrindo a porta a mais subidas dos juros diretores.





Paralelamente, as expectativas sobre a inflação a curto prazo nos Estados Unidos subiram em outubro para um máximo de cinco meses.





Além disso, os investidores estiveram a reagir às contas de várias cotadas norte-americanas. Neste momento, mais de dois terços das cotadas do S&P 500 está a negociar abaixo da média móvel a 200 dias, sendo um sinal de que os títulos estão a ser pressionados pelos fracos resultados apresentados por várias empresas, de acordo com a análise da Bloomberg Intelligence.



A Ford afundou 12,25%, depois de os resultados trimestrais terem ficado abaixo das expectativas dos especialistas.





Já as ações da Amazon subiram 6,83%, depois de resultados terem surpreendido pela positiva.





A Tesla valorizou 0,75%, depois de aumentar o preço do model Y na China, que tinha sido cortado no verão. A Intel escalou 10,87%, impulsionada pelo "guidance" para o quarto trimestre.



O JP Morgan caiu 1,02%, pressionado pelo anúncio de que o CEO Jamie Dimon vai vender mais de 10% do total de ações que detém do banco, depois de este ter reportado um aumento dos lucros. É a primeira vez que o gestor realiza uma transação deste tipo, desde que assumiu a liderança da instituição financeira há 18 anos.