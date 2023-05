Lisboa fecha no vermelho com elétricas a atenuarem perdas

Leia Também Galp paga dividendo de 26 cêntimos a partir de 23 de maio

A Bolsa de Lisboa fechou em terreno negativo, num dia em que as principais praças europeias negoceiam no verde. O PSI desvalorizou 0,22% para 6.043,08 pontos, com seis cotadas a desvalorizarem e dez a valorizarem.A comandar as quedas esteve a Galp, que desvalorizou 2,96% para o 10,48 euros por ação. Uma perda que é explicada pelo facto de ter começado esta sexta-feira a negociar sem direito a dividendo. Sem este efeito, as ações teriam terminado a sessão com uma queda de 0,57%.Também a Mota-Engil cedeu 1,20% para os 2,05 euros, seguida pelos CTT, que recuaram 0,86% para 3,455 euros.Os pesos-pesados BCP e Jerónimo Martins fecharam o dia do lado das perdas, com recuos de 0,62% para 22,60 cêntimos e de 0,18% para 22,72 euros, respetivamente.Já as elétricas atenuaram as perdas, com a EDP e a EDP Renováveis - duas das empresas com mais peso no PSI - a subirem 0,46% e 0,23%, respetivamente. As ações da casa-mãe fecharam a valer 4,773 euros e as do braço energético 19,755 euros.Mas a cotada que mais subiu foi a Altri, tendo a papeleira visto os títulos valorizarem 2,22% para os 4,140 euros, seguida pela Greenvolt, que somou 1,09% para 6,505 euros.Notícia atualizada às 16h57