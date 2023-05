Galp paga dividendo de 26 cêntimos a partir de 23 de maio

A Galp arranca a partir de 23 de maio com a segunda fase de distribuição dos dividendos referentes às contas do ano passado. A informação foi comunicada esta quinta-feira pela petrolífera numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A empresa liderada por Filipe Silva vai pagar um dividendo de 0,26 euros, valor que acresce aos 0,26 euros já pagos a 20 de setembro a título de antecipação. No total, o valor distribuído aos acionistas ascende a 425,06 milhões de euros.



As ações da Galp passam assim a negociar sem direito a dividendo a partir de 19 de maio.









As ações da Galp fecharam a sessão desta quinta-feira a valer 10,455 euros, o que representa uma desvalorização de 1,23% face à cotação de fecho do dia anterior.



O dividendo que será distribuído é referente ao ano passado, em que a empresa lucrou 881 milhões de euros, mais 93% do que os 457 milhões obtidos em 2021. Depois de um ano robusto, também os primeiros três meses deste ano arrancaram com bons ventos, tendo a empresa fechado o primeiro trimestre com um crescimento dos lucros de 62% para os 250 milhões.

O dividendo que será distribuído é referente ao ano passado, em que a empresa lucrou 881 milhões de euros, mais