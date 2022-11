Lisboa junta-se à festa das principais praças mundiais, mas REN perde mais de 1%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão no verde em linha com as principais praças europeias, que seguiram a onda de otimismo vivida nos encerramentos do dia da Ásia e em Wall Street.O principal índice nacional, PSI, soma 0,11% para 5.842,86 pontos. Entre as 15 cotadas que o compõe, oito começaram o dia no verde, seis no vermelho e apenas uma permanece inalterada.O setor energético é o grande portagonista, estando a Galp a comandar a tabela dos ganhos, a valorizar 1,18% para 11,11 euros, à boleia da cotação do petróleo que regista fortes ganhos no mercado internacional com o alívio de restrições no combate contra a covid-19.Por outro lado, a REN lidera a lista das perdas, estando a desvalorizar 1,13% para 2,62 euros, após esta quinta-feira - já depois da sessão - ter dado conta que os lucros nos primeiros nove meses do ano subiram 19% para cerca de 81 milhões de euros, num ano que a empresa classifica como "estável e sólido".

Ainda no setor energético, o sentimento é predominantemente positivo. Greenvolt ganha 0,58% para 8,63 euros, a par da EDP Renováveis que soma 0,44% para 22,88 euros, enquanto a empresa-mãe cresce 0,13% para 4,53 euros.

Já no retalho, negoceia-se no vermelho, com a Sonae a perder 0,35% para 0,98 euros, enquanto Jerónimo Martins desliza 0,10% para 20,82 euros.

Por fim, entre as papeleiras, Navigator cresce 0,63% para 3,82 euros, Altri ganha 0,61% para 5,76 euros e Semapa permanece inalterada em 13,80 euros.

(Notícia atualizada às 8:39).