Europa aponta para arranque de negociações marcado por ganhos. Ásia fecha em máximos de março de 2020

há 12 min. 07h42

China alivia restrições na luta contra covid-19 e faz rolar barril de petróleo

O petróleo valoriza tanto em Londres como em Nova Iorque, impulsionado pelas notícias vindas da China, sobre o alívio de algumas restrições de combate contra a covid-19.

O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – soma 2,52% para 88,65 dólares por barril. Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cresce 2,46% para 95,97 dólares por barril.

A política covid-19 zero da China, o maior importador de petróleo do mundo, tem pressionado o mercado do ouro negro do lado da procura, limitando os ganhos arrecadados com a guerra na Ucrânia, a crise energética e escassez da oferta.

Pequim reduziu o tempo de quarentena para quem chega à China e para indivíduos que estiveram em contacto com pessoas infetadas dentro do país.