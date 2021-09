Lisboa regressa aos ganhos com 12 cotadas em alta

O PSI-20 terminou o dia a subir 0,58%, para os 5.419,47 pontos, acompanhando o sentimento positivo vivido na Europa e nos EUA.Das 19 cotadas do índice, 12 fecharam positivas, uma - a Navigator - inalterada e seis no vermelho. A impulsionar o PSI-20 estiveram os setores do retalho, bem como a Galp e o BCP.Com o alívio nas yields das dívidas soberanas, os investidores animaram-se e o dia foi de ganhos na generalidade dos mercados.Em Lisboa, a maior subida pertenceu à Corticeira Amorim, que escalou 3%, para 11,66 euros.O retalho também se destacou, com a Sonae a ganhar 1,90%, para os 91,25 cêntimos, e a Jerónimo Martins a avançar 1,47%, até aos 17,305 euros.Também a Galp registou uma valorização robusta, ao subir 1,47%, para 9,578 euros, beneficiando da boa avaliação feita pelo Goldman Sachs Ainda com ganhos superiores a 1% surgem a Ibersol (1,41%), Mota-Engil (1,03%) e Ramada (1,02%).O BCP deu continuidade à senda de valorizações, embora mais modesta hoje. O banco liderado por Miguel Maya avançou 0,73%, para 15,09 cêntimos.A maior queda do dia pertenceu à Greenvolt, com um tombo de 2,03%, para 5,79 euros, seguindo-se os CTT, com uma perda de 1,68%, para 4,67 euros. A EDP também fechou no vermelho, cedendo 0,61%, para 4,55 euros.