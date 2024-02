Lisboa retorna aos ganhos no final da semana. Galp e Navigator lideram

A bolsa de Lisboa negociou mais uma vez em sentido contrário às principais praças europeias e encerrou a derradeira sessão da semana com ganhos. As subidas dos pesos pesados Galp, Jerónimo Martins e EDP Renováveis conseguiram manter o principal índice nacional à tona.O PSI valorizou 0,22% para 6.126,4 pontos, depois de esta quinta-feira ter encerrado em mínimos de outubro. Das 16 cotadas, oito pintaram-se de verde, seis de vermelho e duas ficaram inalteradas, a Ibersol e a Greenvolt.A Galp foi a que mais subiu, ao pular 1,3% para 14,38 euros. A petrolífera comandada por Filipe Silva apresenta os resultados de 2023 na próxima segunda-feira antes da abertura do mercado. Os analistas esperam receitas de 4,78 mil milhões de euros e lucros ajustados de 174,2 milhões no quarto trimestre. Para o conjunto do ano, os analistas apontam para lucros em torno dos 923 milhões de euros.Ainda no pódio, a Navigator ganhou também 1,3% para 3,738 euros e a Mota-Engil subiu 0,79% para 5,13 euros, depois de ter ontem perdido mais de 3%.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins somou 0,55% para 21,88 euros e a EDP Renováveis avançou 0,32% para 14,095 euros, renovando mínimos de finais de outubro.Em sentido contrário à tendência da sessão, a Semapa desceu 1,72% para 13,7 euros, a EDP recuou 0,89% para 3,774 euros. O BCP, por sua vez, cedeu 0,31% para 0,2543 euros.