Lisboa vive pior dia em três meses. Só uma cotada fechou no verde

O PSI recuou 1,77%, para os 5.862,32 pontos, naquela que foi a pior sessão da bolsa portuguesa desde 12 de outubro. Isto num dia em que todas as principais praças europeias seguem no vermelho.Das 15 cotadas do índice nacional apenas a REN fechou no verde, tendo as restantes 14 encerrado com perdas.A liderar as perdas esteve o BCP, com um tombo de 4,03%, para os 0,1808 euros. O banco liderado por Miguel Maya poderá estar a "pagar o preço" da forte valorização na primeira metade de janeiro, quando chegou a escalar mais de 30% e a ser alvo de movimentos de correção.Em forte queda fecharam também a EDP Renováveis, com uma descida de 3,91% para 20,41 euros, e a Jerónimo Martins, que perdeu 2,75%, até aos 19,84 euros.A dona do Pingo Doce, a cotada com maior peso no PSI, foi penalizada pelo corte da recomendação e preço-alvo por parte do CaixaBank BPI. O analista José Rito baixou a recomendação de "neutral" para "underperform" e desceu o "target" de 24 euros para 21,75 euros.No setor energético, além da EDPR, a Galp cedeu 1,18%, para 12,56 euros, a EDP recuou 0,42%, até aos 4,734 euros, e a Greenvolt deslizou 0,13%, fechando nos 7,87 euros. A REN destoou e ganhou 0,2%, terminando o dia a cotar nos 2,535 euros.