Lisboa volta a cair com BCP em mínimos de um mês

A bolsa portuguesa encerrou a perder 0,74%, para os 6.071,22 pontos, acompanhando o pessimismo vivido na maioria das principais praças europeias. Das 16 cotadas do índice nacional, sete fecharam no vermelho, seis encerraram em alta e três - Ibersol, Semapa e REN - terminaram o dia inalteradas.A pressionar o PSI esteve principalmente o BCP, com uma queda de 3,58% para os 0,2153 euros. O banco liderado por Miguel Maya fechou em mínimos de um mês.Outros dois pesos pesados - Galp e EDP - contribuíram para o desempenho negativo da praça lisboeta. A petrolífera recuou 1,23%, para 10,455 euros, num dia em que os preços do petróleo seguem em queda. Já a elétrica cedeu 0,58%, fechando nos 4,799 euros.Ainda do lado das quedas destacou-se a Corticeira Amorim, que perdeu 3,04%, para 10,2 euros.Pela positiva, a Mota-Engil avançou 1,4%, para 2,175 euros. A construtora tocou os 2,19 euros durante a sessão, um máximo intradiário em quatro anos.As papeleiras também viveram um dia positivo, com a Navigator a ganhar 0,89%, para 3,412 euros, máximo de quatro meses, após ontem ter divulgado os lucros trimestrais. A Altri apanhou a boleia e valorizou 0,79%, terminando o dia nos 5,11 euros.Destaque ainda para os pesos pesados Jerónimo Martins e EDP Renováveis, com a dona do Pingo Doce a ganhar 0,7%, até aos 22,9 euros, enquanto o braço verde do grupo EDP subiu 0,03%, para os 19,76 euros.