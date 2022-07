Lula lidera corrida, mas bolsa quer Bolsonaro

As duas principais candidaturas à presidência do Brasil estão lançadas e a incerteza é grande pelo que a volatilidade deverá continuar a marcar as negociações em bolsa. A reeleição do atual presidente é vista como mais favorável para o mercado acionista.

Lula lidera corrida, mas bolsa quer Bolsonaro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Lula lidera corrida, mas bolsa quer Bolsonaro O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar