Maré verde invade bolsa de Lisboa. Investidores de olho na energia

A maré verde que invadiu as praças mundiais chegou a Lisboa. O principal índice nacional, o PSI-20, estava a subir, nos primeiros minutos da negociação, 0,44% para 5650,05 pontos.





No arranque da sessão, entre as 19 cotadas, apenas uma estava no vermelho e só duas se mantinham inalteradas. Entre as cotadas com mais peso, a EDP Renováveis foi quem mais puxou pelo PSI-20, com uma subida de 0,96% para 18,93 euros. A empresa-mãe EDP acompanhou esta tendência com uma valorização de 0,35% para 4,53 euros. Ibersol (1,98%) e Novabase (1,02%) lideravam a tabela dos ganhos. A sessão inverteu mais tarde, tendo o grupo EDP entrado em território negativo.



E se, no setor energético, a sessão arrancou com sentimento positivo,mais tarde entrou no vermelho, depois da Galp Energia ter revelado esta manhã o "trading update" do quarto trimestre de 2021, que mostra uma evolução positiva, ainda que ligeira, na produção de petróleo e um avanço, um pouco mais acentuado, na venda de combustíveis.





De acordo com o comunicado enviado à CMVM, a petrolífera admite ainda corrigir a distribuição de dividendos e a reação do mercado não se fez esperar. A empresa liderada por Andy Brown arrancou a sessão a subir 0,22% para 10,02 euros, mas mais tarde inverteu e passou a liderar as perdas, chegando a desvalorizar 4,58%.



Lisboa estreia fevereiro no verde com BCP a disparar mais de 7% Leia Também





No retalho, a Jerónimo Martins mantém-se inalterada nos 21,30 euros, enquanto a Sonae valoriza 0,78% para 1,03 euros.



Entre as papeleiras o arranque também foi vivido com otimismo, com a Altri a avançar 0,69% para 5,80 euros, a Semapa a manter-se inalterada nos 11,90 euros e a Navigator a subir 0,66% para 3,37 euros.





Durante a sessão de hoje, as atenções dos investidores estão ainda viradas para o BCP. Um dia depois de o banco liderado por Miguel Maya ter escalado 7,64% em bolsa – o melhor resultado desde 23 de setembro - beneficiando dos resultados divulgados pela sua filial polaca, o Bank Millennium. Esta manhã, as ações do BCP estão a sofrer uma correção técnica de 0,56% para 0,1629 euros.



(Notícia atualizada às 8h44 com a inversão da sessão).