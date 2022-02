Lisboa estreia fevereiro no verde com BCP a disparar mais de 7%

O PSI-20 terminou a primeira sessão de fevereiro a subir 1,10%, para os 5.625,56 pontos, acompanhando os ganhos das principais praças europeias. A estrela da sessão foi o BCP, que disparou mais de 7%.Das 19 cotadas do principal índice português 14 fecharam em terreno positivo, três no vermelho e duas - Ramada e Pharol - inalteradas.As ações do BCP encerraram a escalar 7,64%, o melhor desempenho desde 23 de setembro, para cotar nos 0,162 euros. O banco liderado por Miguel Maya beneficiou dos resultados divulgados hoje pela sua filial polaca, o Bank Millennium A contribuir para o dia verde em Lisboa esteve também a Galp, que avançou 2,25%, para os 9,998 euros. A Novabase foi a terceira cotada a ganhar mais de 2%, terminando a sessão a subir 2,08%, até aos 4,90 euros.No setor energético, além da Galp, a EDPR fechou com um ganho de 0,70%, para 18,75 euros, e a REN subiu 0,39%, até aos 2,545 euros. Já a Greenvolt e a EDP foram as duas cotadas mais penalizadas, com quedas de 1,50% e de 0,64%, fechando nos 5,92 euros e nos 4,51 euros, respetivamente.A travar os ganhos do índice esteve igualmente a Jerónimo Martins, que cedeu 0,28%, para os 21,30 euros.