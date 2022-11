Maré vermelha na bolsa de Lisboa. BCP tomba mais de 3%

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão pintada de vermelho, com quase todas as cotadas a perder. Das 15 principais empresas, apenas uma encerrou a negociação a valorizar.O índice de referência, o PSI, recuou 1,02% para 5.738,45 pontos, em linha com a maior parte das praças europeias.O BCP lidera as perdas, com uma queda de 3,24%, contrariando o setor da banca europeu, que está a valorizar.Outras cinco cotadas encerraram a sessão com perdas superiores a 1%: Altri (-1,43%), CTT (-1,36%), Navigator (-1,26%), Sonae (-1,24%) e Galp (-1,23%).A única empresa a fechar o dia em terreno positivo foi a EDP Renováveis, que ganhou 0,09%.