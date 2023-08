Maré vermelha vinda da China atinge Lisboa. EDPR em mínimos desde março de 2021

Num dia com menor volume de negociação devido a feriado, a bolsa portuguesa acompanhou as congéneres europeias e fechou no vermelho. Os maus sinais económicos vindos da China provocaram um "sell-off" nos principais mercados mundiais.O PSI recuou 0,63%, para os 5.998,75 pontos, com apenas duas cotadas em alta e as restantes 14 em queda.A pressionar o índice estiveram principalmente as empresas energéticas, em particular as "verdes", num dia em que o setor das "utilities" na Europa perdeu mais de 1%. Assim, a Greenvolt liderou as quedas por cá, com uma descida de 1,75%, para os 6,16 euros. Seguiu-se um dos pesos pesados do índice: a EDP Renováveis, que tombou 1,56% para os 16,72 euros, o valor de fecho mais baixo desde 9 de março de 2021.O pódio das perdas encerra com a Ibersol, que caiu 1,48%, terminando o dia a cotar nos 6,66 euros.Ainda com quedas superior a 1% terminaram a jornada a Mota-Engil, que cedeu 1,22% para 2,435 euros, e a EDP, que perdeu 1,01%, encerrando nos 4,125 euros.Os restantes pesos pesados também terminaram o dia com saldo negativo. A Galp recuou 0,83%, para 12,015 euros, enquanto o BCP cedeu 0,2%, para os 0,245 euros, e a Jerónimo Martins deslizou 0,17%, fechando nos 24,12 euros.Em alta fecharam apenas a Corticeira Amorim, que avançou 0,2% até aos 10,08 euros, e a Semapa, que subiu 0,16%, terminando a sessão nos 12,92 euros.