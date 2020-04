As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram o dia no vermelho, pressionadas pela deterioração dos indicadores económicos e pela forte descida dos preços do crude.

O Dow Jones fechou a perder 1,86% para 23.504,35 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 2,20% para 2.783,36 pontos. Esta foi a pior sessão desde 1 de abril para os dois índices e o Dow já está novamente 20% abaixo do seu pico de fevereiro - muitos economistas têm alertado que as recentes valorizações de 20% destes índices face aos mínimos atingidos em março não significam uma saída do "bear market" mas sim retomas dentro de um mercado que ainda permanece em território de ursos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a cair 1,44% para 8.393,18 pontos – depois de ontem ter estabelecido a sua quarta sessão consecutiva de ganhos (a escalar 3,95%), naquela que foi a mais longa série de subidas desde inícios de eevereiro.

O setor da energia foi o que teve pior desempenho, numa altura em que os preços do petróleo continuam a cair – o West Texas Intermediate, referência para os EUA, negociou em mínimos de 18 anos, nos 19,20 dólares por barril.

Também os dados económicos negativos revelados de manhã pesaram no sentimento dos investidores. As fábricas norte-americanas tiveram em março o seu pior mês desde 1946, com a produção industrial no país a mergulhar 5,4%.



Por outro lado, a confiança dos construtores de casas nos EUA registou a maior queda de sempre.