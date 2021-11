McWin vende posição na Ibersol e Cobas passa a gerir participação qualificada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A empresa de investimento privado McWin, sediada na República Checa, comprou em agosto do ano passado 2,887% da Ibersol à Gosha Holdings. Posteriormente, reforçou essa posição para 2,95%, tendo agora alienado toda a sua participação na empresa que detém marcas de restauração como a Pizza Hut, KFC, Taco Bell e Burger King.

Em comunicado divulgado junto da CMVM, a Ibersol informa que Malgorzata Ewa McGovern vendeu, através da McWin – que detém a 100% –, a totalidade da participação de 2,95% no capital da Ibersol (1.0625.581 ações).

A alienação teve lugar no passado dia 29 de outubro, refere o mesmo documento.

A McWin, que aposta sobretudo no setor da restauração mas que também tem interesses nos setores farmacêutico, do imobiliário e do comércio eletrónico, é um "family office" [entidade de gestão e investimento de património] focalizado em investimentos de capital privado e de risco.

Num outro comunicado, a Ibersol informa que a gestora de fundos espanhola Cobas Asset Management passou a gerir, no dia 28 de outubro, por efeitos de aquisição, 749.803 ações da Ibersol correspondente a 2,0828% do capital e 2,314% dos direitos de voto.

A Ibersol, recorde-se, tem a decorrer um aumento de capital até 12 de novembro. A operação servirá para a empresa investir na expansão e de modernização dos seus restaurantes, através da abertura prevista de 14 novos restaurantes em 2021 e 34 novos restaurantes em 2022.

Na sessão desta sexta-feira, a Ibsersol encerrou a perder 0,41% para 4,88 euros.