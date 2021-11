Gestora de fundos Bestinver reforça participação na Ibersol

A Bestinver Gestión, gestora de fundos detida pela construtora espanhola Acciona, aumentou a participação na Ibersol para 9,36% do capital e 10,40% dos direitos de voto, de acordo com comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMMV).A Ibersol, dona em Portugal de marcas como a Pizza Hut e a KFC, tem a decorrer um aumento de capital até 12 de novembro. A operação servirá para a empresa investir na expansão e de modernização dos seus restaurantes, através da abertura prevista de 14 novos restaurantes em 2021 e 34 novos restaurantes em 2022.

Leia Também McWin vende posição na Ibersol e Cobas passa a gerir participação qualificada

Ontem foi o último dia de negociação dos direitos transacionados referentes ao aumento de capital em curso, tendo a empresa terminado o dia com quase 1,5 milhões de títulos negociados.Esta manhã, a Ibersol arrancou a sessão de negociações na Bolsa de Lisboa a desvalorizar. Às 14h38 desta quarta-feira caía 0,60%.