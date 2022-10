Mota-Engil pressiona bolsa de Lisboa. PSI cai 0,10%

Leia Também Bolsa de Lisboa dá maior tombo mensal da Europa

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação a cair, em linha com as principais praças europeias que estão a esta hora a negociar no vermelho. Esta segunda-feira os ministras das Finanças dos países da Zona Euro vão estar reunidos - sob o olhar atento dos investidores - e a crise energética e a inflação deverão ser dois temas em cima da mesa.Por cá, o PSI acordou a desvalorizar 0,10%, para os 5.297,7 pontos, com 10 cotadas a cair e cinco a subir.A pressionar o principal índice português está a Mota-Engil, que cai 2,45%. Esta segunda-feira arranca o empréstimo obrigacionista da construtora portuguesa, que tem o objetivo de angariar 50 milhões de euros no mercado. Por outro lado, a empresa entra hoje também em ex-dividendo, uma vez que na quarta-feira pretende pagar um dividendo extraordinário aos acionistas, no valor de 0,01725 euros por ação.No vermelho, e com quedas acima de 1%, estão ainda o BCP - a cotada do PSI mais pressionada na semana passada, - que recua 1,64%; a Greenvolt, a ceder 1,51% e a Sonae, que desce 1,03%.Em sentido inverso, a liderar os ganhos, está a Galp Energia, que soma 1,65%, depois da petrolífera portuguesa ter anunciado esta manhã que Andy Brown vai terminar o seu mandato como CEO no final deste ano.No verde estão ainda a Nos (0,96%), a EDP (0,38%), a Navigator (0,11%) e a Corticeira Amorim (0,11%).Já pelas empresas com maior peso na bolsa de Lisboa, a Jerónimo Martins cede 0,47% e a EDP Renováveis cai 0,10%.Notícia corrigida às 08:46