Lisboa fecha com leves ganhos. Galp avança 2%

O PSI ganhou 0,2%, para os 5.302,76 pontos, com nove das 15 cotadas em alta e a restantes seis no vermelho. Ainda assim, Lisboa foi a praça europeia com a subida mais tímida esta sexta-feira.A Altri liderou os ganhos ao valorizar 2,99%, seguida da Greenvolt, que avançou 2,38%. Ainda acima dos 2%, a Corticeira Amorim subiu 2,36% e a Galp ganhou 2,01%.Ainda pela positiva, a Navigator valorizou 1,93%.Entre os pesos pesados, além da petrolífera, a EDP Renováveis ganhou 0,57%, a EDP cedeu 0,65%, enquanto a Jerónimo Martins, cujo preço-alvo foi cortado pela AlphaValue , recuou 1,55% e o BCP perdeu 1,77%.