Nasdaq ignora desilusão no emprego e renova máximos

A criação de emprego nos EUA travou a fundo em agosto, com apenas 235 mil novos postos de trabalho gerados - o pior número em sete meses e muito abaixo dos 750 mil esperados pelos analistas -, pressionando as bolsas de Nova Iorque. Os investidores voltaram-se, mais uma vez, para o setor tecnológico e o Nasdaq marcou novo recorde.O Dow Jones caiu 0,21%, para os 35.369,09 pontos, enquanto o S&P 500 deslizou 0,03%, encerrando nos 4.535,43 pontos, ligeiramente abaixo do máximo de fecho da véspera.Os dados do emprego voltam a relançar as dúvidas sobre quando irá a Fed iniciar a redução dos estímulos à maior economia mundial e levaram os investidores a voltarem a apostar nas tecnológicas, em particular as "big tech", em detrimento das cotadas cíclicas, que acompanham mais de perto a evolução da economia.Assim, o Nasdaq Composite avançou 0,21%, para os 15.363,52 pontos, o terceiro recorde de fecho em três sessões de setembro.O dia foi ainda marcado pelo reduzido volume negociado, uma vez que as praças estarão fechadas na segunda-feira devido ao feriado do "Labour Day".Referindo-se aos dados do emprego hoje conhecidos, Seema Shah, estratega-chefe da Principal Global Investors, disse à Bloomberg que se tratou de "um grande falhanço e 'grita' perturbação devido à variante delta"."Os números muito fracos de hoje vão levar provavelmente a Fed a adiar o início do "tapering" (retirada gradual dos estímulo) em novembro, ou mais tarde", assinalou."O relatório do emprego significa um crescimento económico mais lento, mas também que a Fed não vai apertar as polítivas tão cedo e isso deverá limitar bastante qualquer impacto negativo nos mercados", defendeu, por seu turno, Brad McMillan, diretor de investimento da Commonwealth Financial Network.Entre os setores mais penalizados na sessão de hoje em Wall Street estão as viagens, com cotadas como a empresa de cruzeiros Carnival e a companhia aérea American Airlines, dado que o emprego no lazer e alojamento ficou praticamente inalterado em agosto, depois de fortes subidas nos meses anteriores.Pela positiva, a Broadcom, um dos maiores fabricantes mundiais de chips, subiu após apresentar previsões de vendas mais otimistas.