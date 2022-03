Nos compra 200.000 ações próprias e passa a deter 0,73% do capital

De acordo com a informação remetida ao mercado, a empresa comprou, na passada quinta-feira, 50.000 ações próprias e, no dia seguinte, mais 100.000.Já hoje adquiriu 50.000 ações, perfazendo um total de 200.000 títulos.Após estas operações, a Nos passou a deter um total de 3.737.556 ações próprias, "representativas de 0,73% do capital social".Na sessão desta segunda-feira da bolsa, as ações da Nos subiram 1,83% para 3,89 euros.