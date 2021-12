Nos e BCP pressionam abertura da bolsa de Lisboa

A bolsa portuguesa abriu esta quinta-feira com ligeiras perdas. O principal índice português, o PSI-20, cai 0,15% para 5.505,37 pontos, pressionado sobretudo pelas desvalorizações da NOS e do BCP.Das 19 cotadas, 10 estão a negociar no "vermelho" e apenas 5 contrariam a tendência. A Nos lidera as perdas, com uma queda expressiva de 1,59% para 3,35 euros por ação. A desvalorização acontece depois de o Deutsche Bank ter cortado a recomendação de venda de ações da empresa de telecomunicações, e ter descido o preço-alvo das ações em 18%.

A pressionar a abertura do índice nacional está também o BCP, que tropeça 0,76%. Entre os pesos-pesados em queda, destaca-se também a Galp Energia, que está a corrigir ganhos, numa altura em que o petróleo prossegue o 'rally' de ganhos no mercado. A petrolífera de Andy Brown está a perder 0,58%, para 8,57 euros.Em sentido contrário, destaca-se a Jerónimo Martins, que soma 1,41% para 20,13 euros. No setor do retalho, também a Sonae está em alta, com uma subida de 0,16%, para 0,95 euros por ação.