Novabase, Ibersol, Pharol e Ramada dizem adeus ao PSI

As quatro cotadas abandonam o índice no fecho da sessão de 18 de março. Na semana seguinte, a 21 de março, o novo PSI começa a negociar com 15 cotadas, menos quatro que as atuais 19, face à mudança de regras do índice.

Novabase, Ibersol, Pharol e Ramada dizem adeus ao PSI









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Novabase, Ibersol, Pharol e Ramada dizem adeus ao PSI O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar