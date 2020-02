Novos máximos históricos em Wall Street com impulso do petróleo

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno positivo, com o Nasdaq e o S&P 500 a estabelecerem novos máximos de sempre. A ajudar esteve um renovado otimismo em torno do impacto económico do coronavírus e sobretudo a forte subida do petróleo, que impulsionou as cotadas da energia.