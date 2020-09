Novos mínimos históricos do BCP fazem alargar ciclo de quedas do PSI-20

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira a desvalorizar 0,93% para os 4.049,52 pontos, contabilizando seis sessões consecutivas em queda, o maior ciclo negativo dos últimos três meses. Hoje, todos os índices europeus terminaram o dia no "vermelho".Em destaque esteve o BCP, que voltou a renovar mínimos históricos, ao cair 1,43% para os 8,27 cêntimos por ação. O banco liderado por Miguel Maya encaminha-se para um dos piores meses dos últimos anos, numa altura em que todo o setor da banca na Europa atravessa um período conturbado.O cenário agravou-se no início desta semana com a divulgação dos FinCEN Files, a expor várias transações suspeitas envolvendo alguns dos maiores bancos da região.Em mínimos esteve também a Galp Energia, derrapando mais de 3% pela segunda sessão consecutiva. Hoje, a empresa desvalorizou 3,60% para os 7,982 euros por ação para um mínimo de março deste ano, altura em que a atual pandemia se fez sentir em força nas bolsas europeias.A queda de hoje da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva coincide com a má prestação dos preços do petróleo, que vêm acumulando queda sucessivas com medo de que um novo confinamento possa provocar um profundo golpe na procura pela matéria-prima. O Brent, que serve de referência para Portugal, desvaloriza 0,2% para os o patamar dos 41 dólares por barril.No setor da pasta e do papel, a Altri perdeu 1,48% para os 3,850 euros por ação, enquanto que a Navigator desvalorizou 2,14% para os 2,106 euros.No retalho, o sentimento foi misto, com uma queda da Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce (-0,62%), mas uma valorização da Sonae, dona do Continente (+0,26%).A subir esteve também a EDP Renováveis (+0,29%), num dia em que a EDP não passou de uma perda de 0,26%.