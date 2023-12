NYSE vai retirar Farfetch da bolsa. Ações já não voltam a negociar

antecipam os analistas ouvidos pelo Negócios.

A bolsa de Nova Iorque anunciou esta quarta-feira que vai iniciar os procedimentos para retirar a Farfetch da New York Stock Exchange (NYSE). Revelou ainda que a negociação das ações classe A vai ser suspendida de imediato."A bolsa de valores de Nova Iorque anunciou hoje que a equipa de regulamentação da NYSE decidiu dar início a um processo de exclusão das ações de categoria A da Farfetch Limited - símbolo FTCH - da NYSE. A negociação das ações de classe A da empresa será suspensa imediatamente", pode ler-se no comunicado, publicado junto da SEC, o regulador do mercado de capitais norte-americano.Em causa, explica, está o anúncio feito pela empresa liderada por José Neves a 18 de dezembro, na passada segunda-feira, de que tinha entrado em acordo para obter financiamento e facilitar um procedimento para alienar os ativos da companhia. "A empresa não pretende recorrer desta decisão", pode ainda ler-se.É assim que chega ao fim a história da Farfetch, o primeiro unicórnio português, em Wall Street. A empresa começou a negociar a 21 de setembro de 2018 nos 20 dólares por ação, tendo chegado a tocar os 73,35 dólares por ação a 19 de fevereiro de 2021. O último dia de negociação na passada sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, encerrou com cada ação a valer 0,6428 dólares.Um investidor que tenha comprado uma ação da empresa no início do seu percurso em bolsa assistiu a uma desvalorização de 96,79%."A Farfetch estima que os detentores de ações de classe A e B e dívida convertível não recuperem qualquer dos investimentos em curso", anunciou na segunda-feira a tecnológica ao mercado.