José Neves arrisca processo judicial de acionistas nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A solução encontrada para salvar a Farfetch poderá valer a José Neves processos nos tribunais norte-americanos. O fundador e CEO do primeiro unicórnio – uma empresa não cotada em bolsa que atinge uma avaliação de mil milhões de dólares – com ADN português assegurou a continuidade da tecnológica, pelo menos para já, ao fechar um acordo com a sul-coreana Coupang, que prevê uma injeç

...