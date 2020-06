O abismo entre o mundo real e o mundo bolsista

O S&P 500 anda num ano louco. Depois dos mínimos registados em março, esta semana chegou a acumular um saldo positivo na negociação deste ano. Mesmo com a pandemia a precipitar uma crise económica histórica e dos tumultos sociais a nível global.

É um ano louco. As bolsas americanas caíram nos últimos dois dias, depois de ter recuperado todas as perdas do ano um dia antes.