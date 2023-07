“O IPO não é o único objetivo da Elite”, garante CEO da rede

A rede Elite está a trabalhar com 11 empresas em Portugal para as ajudar a crescer, olhando para todas as vias possíveis de crescimento, incluindo as opções de financiamento. No entanto, apesar de fazer parte da Euronext – a dona da bolsa de Lisboa –, a Elite garante que não é apenas um trampolim para a entrada em bolsa e reconhece mesmo que seja natural que estas companhias recorram aos bancos para se financiarem.





