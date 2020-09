ORES faz três meses em bolsa sem negociar

Assinalam-se esta quinta-feira os primeiros três meses de Olimpo Real Estate Portugal (ORES Portugal) na bolsa portuguesa. Apesar de completarem hoje a 45.ª sessão de negociação, as ações da primeira Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) listada no mercado nacional ainda não mexeram em bolsa. A SIGI do Bankinter e da Sonae Sierra vê a ausência de negócios como um compromisso assumido pelos seus

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...