Pequenos investidores acusam Semapa de avaliar Navigator acima da OPA apesar do aval à oferta

o justo valor do investimento da Semapa na Navigator, empresa cotada na Euronext Lisbon, era de 1.243,5 milhões de euros. Um montante que compara com os 687,7 milhões de euros contabilizados pela família Queiroz Pereira para o cálculo da contrapartida oferecida na OPA sobre a Semapa. Por outro lado, acusa a Maxyield, no relatório não aparece o justo valor das subsidiárias Secil e ETSA.





A Maxyield, associação que representa um grupo de investidores particulares, voltou a manifestar a sua oposição ao valor oferecido pela Sodim na OPA sobre a Semapa, acrescentando que a avaliação realizada pelo conselho de administração sobre a oferta é incongruente, uma vez que o conselho avalia a Navigator acima da oferta, apesar do seu parecer favorável à mesma.O conselho de administração da Semapa aconselhou os investidores a venderem na OPA lançada pela família Queiroz Pereira sobre o capital que não detém da empresa e classificou a operação como "oportuna". Uma leitura que, segundo a Maxyield, não bate com a avaliação relativa aos negócios da empresa realizada no relatório e contas de 2020, aprovado no final da semana passada.Segundo a associação, no documento,

"Foram evidentes as dificuldades do Conselho de Administração para justificar esta diferença (de valores), tendo-se refugiado em questões contabilísticas", adianta a Maxyield num comunicado a que o Negócios teve acesso, no qual este grupo de pequenos investidores comenta a Assembleia Geral de Acionistas que teve lugar no passado dia 30 de abril. "Esta situação é particularmente relevante para avaliar as incongruências do valor da oferta da Sodim na OPA à Semapa, pois a sua Comissão Executiva integra igualmente o Conselho de Administração da Navigator", acrescenta a associação.



Para justificar a sua oposição aos 12,17 euros, valor que inclui os 51,2 cêntimos que vão ser pagos em dividendo antes do fim da oferta, oferecidos na OPA, a Maxyield nota ainda que "o modelo de negócio da Semapa integra perspetivas de desenvolvimento e expansão que garantem a manutenção do elevado nível de rentabilidade dos seus capitais próprios, que se encontra estabilizada em torno de 12% após imposto".