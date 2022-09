Perspetivas de aumento das taxas de juro até ao fim de 2023 afundam Wall Street

30.183,78

As bolsas norte-americanas fecharam em terreno negativo, depois de um período de grande oscilação nas últimas horas da negociação. Os investidores foram reagindo à medida que o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, que anunciou esta quarta-feira mais uma subida da taxas de juros diretoras em 75 pontos base, falava, mas acabaram por ceder após o aviso de que o fim destes aumentos não terminará antes do final de 2023.Os índices norte-americanos chegaram a subir mais de 1%, mas as perspetivas de alívio só em 2024 acentuaram a queda.O "benchmark" S&P 500 afundou 1,71% para 3.789,93 pontos, elevando as perdas registadas desde janeiro a mais de 20%, enquanto o industrial Dow Jones cedeu 1,70% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite caiu 1,79% para 11.220,19 pontos.Jerome Powell reforçou esta quarta-feira o compromisso do banco central em travar a escalada de preços, sinalizando que uma nova subida de 75 pontos base poderá já acontecer em novembro. O objetivo da Fed é trazer a inflação - que em agosto se fixou nos 8,3% - para os 2%, garantiu.