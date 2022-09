Fed sobe juros em 75 pontos base. Só alivia a partir de 2024

Leia Também Fed abre a porta a subida de juros em Dezembro

A Reserva Federal norte-americana (Fed) decidiu esta quarta-feira subir a taxa de fundos federais em 75 pontos base, pela terceira vez consecutiva. Com esta subida a taxa de juro diretora passa para um intervalo entre 3% e 3,25%, como não era visto desde 2008.No comunicado, o Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) reiterou ainda que "está atento aos riscos gerados pela inflação" e que "está fortemente comprometido em fazer com que a inflação regresse à meta dos 2%."O Comité estará disposto a ajustar a política monetária, se surgirem riscos que possam impedir o cumprimento dos objetivos", assegura o FOMC. A decisão foi aprovada por unanimidade.O banco central deu ainda sinais sobre como poderão ser as próximas subidas, projeções estas apelidadas de "dot plot".A autoridadade monetária liderada por Jerome Powell prevê que a taxa de fundos federais suba para 4,4% até ao final do ano, chegando a 4,6% em 2023. Segundo estas projeções a taxa de fundos federais só deve aliviar a partir de 2024, quando cair para 3,9%. Já em 2025 deve descer para 2,9%.Perante a decisão da Fed e o respetivo "dot plot", Wall Street negoceia no vermelho, estando o industrial Dow Jones a perder 0,20% para 30.645,71 pontos, enquanto o S&P 500 cai 0,78% para 3.826,04 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite negoceia na linha d' água, mais inclinado para terreno negativo (-0,04%) para 11.420,68 pontos.No mercado da dívida, os juros das obrigações norte-americanas a dez anos aliviam 4,4 pontos base para 3,553%, depois desta terça-feira terem renovado máximos de 11 anos. A tendência de alívio é seguida pelas "yields" relativas a maturidades mais longas, mais concretamente a 20 anos (3,781%) e 30 anos (3,530%).Nas linhas com maturidades mais curtas assiste-se a um movimento de agravamento. A "yield" da dívida a dois anos soma 8 pontos base para 4,406%, tendência seguida pela dívida a três anos (4,011%), cinco anos (3,779%) e sete anos (3,696%).