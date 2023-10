Perspetivas de juros inalterados pesam mais que Israel e animam Wall Street

.

Mas apesar de Wall Street ter escapado às perdas observadas na Europa, a escalada de tensão entre as forças armadas israelitas e o Hamas vão continuar a centrar as atenções dos investidores, uma vez que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garantiu esta segunda-feira que a retaliação "ainda só começou".











As bolsas norte-americanas fecharam em terreno positivo, escapando à aversão ao risco que dominou a abertura da sessãoO S&P 500, referência para a região, valorizou 0,63% parapontos, o industrial Dow Jones somou 0,59% parapontos, e o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 0,39%, parapontos.A dar força aos índices estiveram as declarações de membros da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, que aumentaram a expectativa de que o banco central poderá evitar subir novamente as taxas de juro este ano.Philip Jefferson, vice-presidente do "board" da Fed, disse que os governadores estão em posição de "proceder cautelosamente" após o recente agravamento das "yields" das obrigações do Tesouro. Também Lorie Lorgan, presidente da Fed de Dallas, disse que a recente subida das taxas de juros a longo prazo poderá levar a uma menor necessidade de novo aperto monetário."O argumento mudou. A probabilidade de um novo aumento [dos juros] desceu dramaticamente desde sexta-feira", afirmou Andrew Brenner, responsável pela unidade de ativos de rendimento fixo naNatAlliance Securities, à Bloomberg.As declarações dos membros do banco central norte-americano sobrepuseram-se assim aos receios em torno do conflito no Médio Oriente, que ganhou uma nova dimensão depois do ataque do