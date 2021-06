Pesos pesados dão ganhos ligeiros ao PSI-20

A bolsa nacional abriu a sessão desta sexta-feira, 4 de junho, em alta ligeira, com o PSI-20 a valorizar 0,06% para 5.124,17 pontos.





Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas, com os investidores a aguardarem a divulgação dos dados do mercado laboral de maio nos Estados Unidos.



Será divulgada a taxa de desemprego e a evolução dos salários, com novas pistas sobre o ritmo e direção da retoma do mercado de trabalho. Isto depois de a ADP ter revelado ontem que o setor privado americano criou 978.000 empregos no mês passado, bem acima dos 650.000 novos postos de trabalho estimados pelos analistas consultados pela Bloomberg.





Por cá, os ganhos estão a ser impulsionados sobretudo por alguns dos pesos pesados da bolsa nacional, como o BCP, EDP e Jerónimo Martins. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,19% para 16,03 cêntimos, a retalhista sobe 0,35% para 15,95 euros e a EDP soma 0,45% para 4,507 euros.





No restante setor da energia, a EDP Renováveis recua 0,05% para 18,35 euros e a Galp perde 0,99% para 10 euros, depois de o Barclays ter cortado a recomendação para as ações de ‘overweight’ para ‘equal-weight’.