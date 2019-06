Porto desce mais de 7% em bolsa com apenas 90 ações negociadas

A liquidez é bastante reduzida, mas a variação é acentuada. As ações da SAD do Porto estão a reagir em queda à decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto de condenar o FC Porto ao pagamento de 2,5 milhões de euros ao Benfica no caso dos emails.





Os títulos seguem a descer 7,14% para 65 cêntimos. Foram transacionadas apenas 90 ações, o que compara com a média dos últimos seis meses de 1.882 ações negociadas por dia.

Devido à reduzida liquidez e pouca dispersão de capital em bolsa, a negociação das ações da SAD do Porto não é contínua. É feira por chamada, pelo que as ordens só entram duas vezes por dia: uma às 10:30 e outra às 15:30.





Esta queda de mais de 7% corresponde à chamada das 10:30, poucos momentos depois de terem sido divulgadas as primeiras notícias sobre a decisão do tribunal. A informação oficial só foi divulgada pelas 11:00, pelo que só na chamada das 15:30 a cotação do Porto poderá refletir na totalidade o impacto desta decisão.





Quanto às ações do Benfica, seguem estáveis nos 2,99 euros. Foram transacionadas 2.419 ações da SAD encarnada, o que compara com a média diária de 7.166 títulos.





No acumulado desde o início do ano as ações da SAD do Porto caem mais de 7%, enquanto o Benfica dispara mais de 70% (o que corresponde ao melhor desempenho entre as cotadas portuguesas).

No processo movido pela SAD do Benfica, que reclamava 17,7 milhões de indemnização, foram condenados a SAD 'azul e branca' e o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, ao pagamento de 523 mil euros por danos patrimoniais emergentes e 1,4 milhões por danos não emergentes, pela divulgação da correspondência. Já o presidente do clube, Pinto da Costa, os administradores dos 'dragões' Fernando Gomes e Adelino Caldeira e o Porto Canal foram absolvidos.

Em causa no processo está a divulgação de correio eletrónico por Francisco J. Marques no programa televisivo Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, entre abril de 2017 e fevereiro de 2018.