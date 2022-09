Potencial subida dos juros em 100 pontos base e inflação dão a Wall Street pior dia em mais de dois anos

As perspetivas de um aumento do ritmo da subida das taxas de juro deram o golpe final nas bolsas norte-americanas, que encerrraram a negociação a marcar o pior dia desde 11 de junho de 2020.O arranque da negociação já tinha sido pintado de vermelho, devido aos dados da inflação de agosto, que se fixou nos 8,3%, superando as previsões dos analistas, mas o cenário agravou-se depois de os economistas do banco Nomura terem afirmado que Reserva Federal norte-americana deverá aumentar as taxas de juro em 100 pontos base na próxima reunião, que acontece ainda este mês.O discurso dos economistas do banco japonês aponta para uma subida superior aos 75 pontos base previstos pelo mercado até agora.

O "benchmark" S&P 500 caiu 4,32%, para 3.932,69 pontos. Os 11 grupos do índice fecharam em queda, com os serviços de comunicação e o tecnológico a serem os que mais perderam.



Já o industrial Dow Jones cedeu 3,94% para 31.104,97 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite mergulhou 5,16% para 11.633,57 pontos.

A perspetiva de que a Fed poderá aplicar uma subida de 100 pontos base nas taxas de referência foi também partilhada por Matt Maley, estratega-chefe na Miller Tabak & Co. "Os mercados já incorporaram uma subida de 75 pontos base, mas os dados da inflação podem colocar o aumento de 100 pontos base em cima da mesa", disse em declarações à Bloomberg.