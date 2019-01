Powell volta a animar Wall Street

As bolsas dos EUA fecharam em alta, animadas pelo discurso do presidente da Fed. O responsável reiterou a perspetiva de que o banco central está paciente no que respeita à política monetária. A contrariar o otimismo esteve o retalho, depois da Macy’s ter revisto em baixa as estimativas de resultados.

Os principais índices bolsistas dos EUA fecharam mais um dia em alta, com o S&P500 a registar o maior ciclo de ganhos (cinco dias seguidos) desde Setembro, tendo subido 0,45% para 2.596,62 pontos. O Dow Jones apreciou 0,5% para 23.999,54 pontos e o Nasdaq cresceu 0,42% para 6.986,07 pontos.A animar a negociação voltou a estar a postura dos membros da Reserva Federal (Fed) dos EUA. Depois de ontem as minutas da última reunião da Fed terem revelado que os responsáveis pela política monetária tinham revelado estar "pacientes" face ao atual contexto económico, hoje foi a vez do presidente da Fed reiterar esta postura.