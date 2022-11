Pressão nos lucros justifica “cautela” da JPMorgan AM

Os lucros das empresas vão sofrer, em 2023, com a desaceleração económica, o que é visto pela JPMorgan Asset Management como um risco para as ações ao longo do próximo ano. Em entrevista ao Negócios, o gestor do Global Income Fund Michael Schoenhaut alerta que o mercado poderá estar demasiado otimista quanto às expectativas de resultados.





...