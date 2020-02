PSI-20 abre em alta com Nos a ganhar mais de 1%

A bolsa nacional abriu em alta, a contrariar a tendência negativa das principais praças europeias, com o PSI-20 a ser impulsionado sobretudo pela Nos.

O índice português soma 0,13% para 5.270,86 pontos, com sete cotadas em alta, cinco em queda e seis sem variação.

Nas praças europeias a tendência é negativa, com as ações a corrigirem de duas sessões de fortes ganhos, numa altura em que a propagação do coronavírus continua a preocupar os investidores, que estão também de olhos postos nos resultados trimestrais que estão a ser apresentados nos Estados Unidos e na Europa.

Em Lisboa destaca-se a Nos, com uma valorização de 1,08% para 4,666 euros, depois da operadora ter anunciado que está em negociações exclusivas com a Vodafone para um acordo de partilha de ativos na rede móvel.

Também a impulsionar o PSI-20, embora com ganhos mais ligeiros, estão as ações da EDP (+0,09% para 4,48 euros), Jerónimo Martins (+0,29% para 15,82 euros) e Navigator (0,12% para 3,278 euros).

Em sentido negativo, a Galp Energia desce 0,07% para 13,675 euros e a Sonae cai 0,18% para 0,8465 euros.