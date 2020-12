PSI-20 alinha-se com ganhos da Europa e abre a semana a ganhar mais de 0,5%

A bolsa nacional iniciou a semana com sinal positivo, com o PSI-20 a valorizar 0,59% para 4.770,73 pontos. Das 17 empresas que formam o principal índice nacional apenas quatro fogem à regra e negoceiam com sinal vermelho: a EDP, a Jerónimo Martins, a REN e os CTT.





Na Europa, a tendência é igualmente de ganhos, com os investidores a refletirem o otimismo em torno do arranque da vacinação contra a covid-19 nos Estados Unidos e o prolongamento das negociações sobre a futura relação comercial entre Reino Unido e UE que teriam terminado este domingo.





As duas partes anunciaram, porém, que as conversações vão prolongar-se num esforço para alcançar um entendimento até ao final do período de transição.





Por cá, o BCP e a Galp Energia estão entre as cotadas que mais impulsionam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,22% para 12,45 cêntimos, enquanto a petrolífera soma 1,24% para 9,168 euros.





Ainda na energia, a EDP Renováveis valoriza 0,65% para 18,62 euros e a EDP segue em contramão com uma descida de 0,04% para 4,758 euros.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estão ainda as subidas de 1,73% para 1,412 euros da Mota-Engil e de 5,17% para 5,70 euros da Ibersol.





No retalho, ao contrário da Jerónimo Martins que perde 0,58% para 14,56 euros, a Sonae valoriza 1,16% para 69,5 cêntimos.