PSI-20 apaga perdas da pandemia e fecha em máximo de nove meses

O PSI-20 encerrou a semana da melhor forma ao ganhar 1,37% para os 4.702,32 pontos, máximo desde 6 de março, praticamente anulando as perdas devido à pandemia. A praça portuguesa liderou os ganhos na Europa.Em destaque pela positiva estiveram as ações da Galp e do BCP, com valorizações de 5,37% e 2,76%, respetivamente.A petrolífera fechou a cotar nos 9,334 euros enquanto o banco liderado por Miguel Maya terminou o dia nos 12,3 cêntimos, o valor mais alto desde 11 de março.Das 17 cotadas do índice apenas duas - Nos (-0,55%) e EDP Renováveis (-0,11%) - fecharam no vermelho, enquanto a Novabase encerrou inalterada nos 3,22 euros.No setor da energia, além da petrolífera e da EDP R, a EDP avançou 0,66%, para os 4,61 euros, e a REN ganhou 0,65%, para os 2,32 euros.O dia foi também positivo para as papeleiras, com a Navigator a subir 2,28%, a Semapa 1,87% e a Altri 1,71%.No retalho, a Sonae valorizou 1,57% e a Jerónimo Martins subiu 0,79%.O índice regista agora uma quebra acumulada no ano de 9,81%, tendo somado um ganho de 1,10% na semana.(Notícia atualizada)