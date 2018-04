PSI-20 contraria ganhos da Europa com BCP a deslizar mais de 3%

A bolsa nacional encerrou em queda esta quinta-feira, 26 de Abril, pela segunda sessão consecutiva, arrastada pela desvalorização do BCP. O PSI-20 desceu 0,38% para 5.516,79 pontos, com 11 cotadas em queda e sete em alta.





O banco liderado por Nuno Amado desvalorizou 3,12% para 27,95 cêntimos – o valor mais baixo em quase duas semanas - depois de já ontem ter caído 1,13%. A descida desta quinta-feira – que é a mais elevada desde 5 de Março – é também a maior entre os membros do índice europeu da banca, sendo seguida pela do Deutsche Bank e do Barclays, cujos resultados anunciados hoje ficaram aquém do esperado pelos analistas.