Jerónimo Martins sobe mais de 4% após resultados do primeiro trimestre

Na abertura dos mercados, os títulos da cotada liderada por Soares dos Santos chegaram a valorizar 4,60% para 14,995 euros, descendo posteriormente para rondar uma valorização na ordem dos 2%. Os preços das acções sobem agora 1,74% para 14,58 euros.A Jerónimo Martins superou as estimativas dos analistas ao apresentar um crescimento de 9,1% do lucros para 85 milhões de euros . Já os analistas previam lucros médios de 78 milhões de euros. Também as vendas tiveram um desfecho positivo, atingindo os 4,2 mil milhões, sustentadas sobretudo pela rede polaca Biedronka. A estimativa dos analistas consultados pela Bloomberg apontava para 4,14 mil milhões."A Jerónimo Martins passou uma mensagem reconfortante em relação à obrigatoriedade de fechar as lojas aos domingos" na Polónia, realçam os analistas do BPI num comentário aos resultados do primeiro trimestre. No comunicado enviado à CMVM, a retalhista assegura:"estamos confiantes que os nossos planos de ajustamento face às novas regras se mostrarão eficazes".Já do outro lado do Atlântico, a colombiana Ara contribuiu com um aumento de 52% nas vendas para os resultados do grupo. Este salto foi impulsionado pela abertura de 25 novas lojas entre Janeiro e Março, que deverão chegar às 150 até ao final de 2018.Os analistas do mesmo banco de investimento notam que o aumento de 12% no EBITDA foi sustentado sobretudo pela Polónia, enquanto Pingo Doce e Recheio diminuíram a contribuição para esta rubrica em 4%, independentemente da evolução positiva das vendas registada em ambas as cadeias de supermercado.A cotada tem agora dez recomendações de compra, doze de manter e cinco de venda.

