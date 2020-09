PSI-20 de volta às quedas com novo tropeção do BCP e da Galp

contrariando a notícia avançada pelo semanário Expresso

, no fim de semana.





A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a ceder 0,57% para os 4.065,38 pontos.Lá fora, os investidores voltam ao registo negativo, numa altura em que a barreira do um milhão de mortes por covid-19 a nível global foi quebrada, relembrando a dimensão da pandemia. Nos Estados Unidos, pesa o impasse em relação ao pacote de estímulos. Os democratas já avançaram com uma proposta, mais humilde do que o veiculado inicialmente, mas falta o acordo com os republicanos.Por cá, o BCP e a Galp são os pesos pesados em destaque no vermelho. O banco desce 1,33% para os 8,14 cêntimos e a petrolífera recua 1,06% para os 8,03 euros.Na última sessão, tanto o BCP como a Galp terminaram a subir mais de 4%, afastando-se, no caso do banco, dos mínimos históricos atingidos, depois de o CEO, Miguel Maya, ter revelado queJá a energética liderada por Carlos Gomes da Silva resvala em sintonia com o petróleo, numa altura em que as perspetivas quanto à evolução das reservas nos Estados Unidos não são as melhores - espera-se o primeiro aumento em três semanas.O verde é apenas alcançado pela Ibersol e pela Novabase, que avançam a passos largos. Esta última soma 3,58% para os 3,47 euros e a Ibersol lidera com uma subida de 4,38% para os 5,24 euros. A empresa que explora espaços de restauração de marcas como a KFC, Burger King ou Pizza Hut divulga esta terça-feira, após o fecho da bolsa, os resultados de janeiro a julho. Os prejuízos do primeiro trimestre mais do que quadruplicaram, passando de 1,99 milhões de euros para 9 milhões, fortemente penalizada pela pandemia.(Notícia atualizada às 08:21)