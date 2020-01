Na Europa, as bolsas também negoceiam em queda ligeira no final desta sessão que é marcada por uma liquidez mais baixa dado que os índices de Wall Street estão encerrados por causa do feriado de Martin Luther King nos EUA. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a cair 0,15% para os 423,94 pontos.Para já, os investidores aguardam pelas reuniões dos bancos centrais - o Banco Central Europeu reúne-se esta quinta-feira e a Fed na próxima semana - e por mais resultados trimestrais das cotadas.Em termos económicos, o dia é marcado pela atualização do World Economic Outlook onde o Fundo Monetário Internacional (FMI) revê em baixa o crescimento mundial de 2020 , apesar de continuar a antecipar uma aceleração.Em Lisboa, nove cotadas fecharam em baixa e nove cotadas subiram. A puxar o índice nacional para terreno negativo estiveram os CTT cujas ações desceram 2,15% para os 3,182 euros. O BCP desvalorizou 1,77% para os 18,91 cêntimos.Ainda nas quedas, destaque para a descida de 0,87% para os 11,4 euros da Corticeira Amorim e de 0,77% para os 15,53 euros da Jerónimo Martins.Já nas subidas o destaque vai para a Altri. A cotada subiu 1,79% para os 6,26 euros, tendo tocado em máximos de junho do ano passado , depois de, na passada sexta-feira, dois acionistas terem reforçado a sua posição no capital da empresa.Outra das cotadas que subiu foi a Galp Energia - somou 0,47% para os 15,09 euros - num dia em que o petróleo está a valorizar por causa das interrupções temporárias da produção no Iraque e na Líbia.A Ibersol foi a cotada que mais somou, ao valorizar 3,01% para os 8,9 euros, alcançando um máximo de um ano.(Notícia atualizada às 16h48 com mais informação e as cotações de fecho)