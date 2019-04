PSI-20 em máximos de outubro já anula perdas de 2018

A bolsa nacional completou a sétima sessão de ganhos e elevou para mais de 12% a valorização de 2019, que já anula as perdas registadas no ano passado.

Reuters

A bolsa nacional fechou em alta esta quarta-feira, 3 de abril, pela sétima sessão consecutiva, completando assim a mais longa série de subidas dos últimos dez meses. O PSI-20 atingiu ainda o nível mais elevado desde 1 de outubro, fixando em 12,83% a valorização acumulada desde o início do ano. Com este saldo, o principal índice nacional já anula as perdas do ano passado (12,19%).



Com 13 cotadas a subir, três a descer e duas inlterdas, o PSI-20 valorizou 0,97% para 5.338,48 pontos, a cotação mais alta em seis meses, num dia que foi de ganhos generalizados na Europa.



As expectativas sobre um possível acordo entre os Estados Unidos e a China, o anúncio de conversações entre a primeira-ministra do Reino Unido e o líder trabalhista – que poderão dar origem a um entendimento para um Brexit mais suave – e a divulgação do PMI compósito da Zona Euro acima do esperado animaram as ações europeias esta quarta-feira.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, soma 0,87% para 388,37 pontos – o valor mais alto desde agosto - naquela que é já a quarta sessão consecutiva de ganhos. Todos os grandes índices seguem em terreno positivo, e a bolsa italiana já entrou mesmo em bull market.



Por cá, o BCP e a Jerónimo Martins estão entre as cotadas que mais contribuíram para a subida do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya valorizou 1,92% para 23,94 cêntimos enquanto a retalhista somou 1,91% para 13,61 euros.



A contribuir para os ganhos estiveram também a Altri, que subiu 3,33% para 7,29 euros, e a Nos, que fechou no valor mais alto desde novembro de 2016, com um avanço de 1,44% para 5,995 euros.



Em máximos, mas de julho de 2015, esteve ainda a EDP, ao negociar nos 3,559 euros, ligeiramente acima da cotação de fecho, que foi de 3,55 euros, após uma subida de 0,91%.



Ainda na energia, a EDP Renováveis desceu 0,47% para 8,46 euros e a Galp Energia cedeu 0,80% para 14,345 euros.