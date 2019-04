EDP sobe para máximos de 2015

As últimas casas de investimento a melhorarem a avaliação da EDP foram o Goldman Sachs e o CaixaBank BPI. Os dois bancos de investimento passaram a avaliar a elétrica em 3,80 euros. Além disso, os investidores aguardam pela assembleia geral de acionistas, agendada para dia 24 de abril, depois de o fundo Elliott, que controla mais de 2% da elétrica, ter solicitado a inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos para que os acionistas deliberem sobre a desblindagem dos estatutos da elétrica nacional. A subida recente também estará relacionada com o plano estratégico apresentado pela empresa liderada por António Mexia, que estipulou metas para a política de dívidas, vendas de ativos e as apostas para o próximo triénio. A subida recente das ações afasta ainda mais o valor atual da EDP da contrapartida oferecida pela CTG. Tendo em consideração o atual valor dos títulos, as ações estão 9,2% acima da oferta dos chineses (3,26 euros). A avaliação média de 14 analistas está nos 3,49 euros, segundo os dados da Bloomberg.

A EDP está a subir 1,17% para 3,559 euros, o que corresponde a um máximo de julho de 2015. As ações da elétrica têm vindo a acumular valor desde o início do ano, subindo já 15,84% em 2019.A empresa liderada por António Mexia tem beneficiado de notas de análise, bem como do plano estratégico traçado pela gestão, numa altura em que os investidores aguardam alguma clarificação sobre o futuro da oferta pública de aquisição (OPA) lançada em maio do ano passado pela China Three Gorges (CTG).